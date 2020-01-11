https://static.news.ru/photo/707bba54-347b-11ea-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Незадолго до катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» иранские военные настаивали на ограничении полётов гражданской авиации. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (ВКС КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Мы требовали прекратить движение самолётов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин, — цитирует Хаджизаде телеканал Aljazeera.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. Все 176 человек, находившихся в салоне, погибли.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Как ранее писал NEWS.ru, Великобритания остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.