Незадолго до катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» иранские военные настаивали на ограничении полётов гражданской авиации. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (ВКС КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Мы требовали прекратить движение самолётов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин, — цитирует Хаджизаде телеканал Aljazeera.
Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. Все 176 человек, находившихся в салоне, погибли.
Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.
Как ранее писал NEWS.ru, Великобритания остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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