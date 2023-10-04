Иран намерен отправить наблюдателей на границу Армении и Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери в ходе встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. По его словам, которые приводит TasnimNews, сохранение напряженности в регионе Южного Кавказа не в интересах не только Азербайджана и Армении, но и других государств.

Сохранение напряженности в регионе Южного Кавказа не в интересах не только Армении и Азербайджана, но и других стран региона. В связи с этим Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предтечей нынешней ситуации вокруг Карабаха стало решение самого премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. По его словам, Кремль не согласен с критикой Еревана в адрес двусторонних механизмов и ОДКБ.

3 октября сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, называвших себя руководителями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Также был взят под стражу Давид Ишханян, именовавший себя спикером парламента региона.