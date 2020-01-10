https://static.news.ru/photo/73bd3ed4-3397-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран может обратиться за помощью в расшифровке бортовых самописцев потерпевшего крушение в Тегеране Boeing к России, Украине, Франции, Германии или Канаде.

Конечно, у нас не очень хорошие отношения с компанией Honeywell (компания занимается производством бортовых самописцев — прим. NEWS.ru). Однако Франция, Германия, Канада, Украина и Россия также в ограниченном порядке используют это оборудование, и мы можем обратиться к ним, — приводит слова главы отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара ILNA.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, разведывательный спутник США перед крушением украинского Boeing 737 в Тегеране зафиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолёту.