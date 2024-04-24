Иран может отреагировать на атаку Израиля обстрелом инфраструктуры Профессор Табризи: Иран может атаковать критическую инфраструктуру Израиля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские военные при новой атаке со стороны Израиля могут обстрелять объекты критической и городской инфраструктуры еврейского государства, заявил ТАСС профессор Мехди Сейф Табризи. По его мнению, удар будет нанесен гиперзвуковыми ракетами, которые смогут преодолеть систему ПВО «Железный купол».

Боеголовки, как уточнил политолог, обладают более высокой разрушительной силой и поразят израильскую территорию за гораздо меньшее время. При этом Иран для атаки вряд ли будет использовать силы ливанской шиитской партии «Хезболла», подчеркнул Табризи.

Повреждение критической инфраструктуры еврейского государства усилит уровень недовольства в израильском обществе и давление на правительство премьера Биньямина Нетаньяху, обратил внимание профессор. Это затруднит Тель-Авиву возможность «снова совершать злонамеренные действия», констатировал эксперт.

Ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац предположил, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. По его словам, недавний удар по территории еврейского государства был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.