Иранский президент Хасан Рухани извинился за то, что Тегеран не сразу признал уничтожение украинского Boeing 737-800 двумя ракетами. По его словам, военные республики случайно сбили лайнер, приняв его за американский военный борт.
Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон, — цитирует политика государственное телевидение Исламской Республики.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев обратился к иранской стороне с просьбой передать ему бортовые самописцы сбитого под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В европейской стране заверили, что примут все необходимые меры для надлежащей расшифровки данных и сохранения доказательств в расследовании причин трагедии.