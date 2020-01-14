https://static.news.ru/photo/fec636d2-3772-11ea-a69a-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранский президент Хасан Рухани извинился за то, что Тегеран не сразу признал уничтожение украинского Boeing 737-800 двумя ракетами. По его словам, военные республики случайно сбили лайнер, приняв его за американский военный борт.

Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон, — цитирует политика государственное телевидение Исламской Республики.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев обратился к иранской стороне с просьбой передать ему бортовые самописцы сбитого под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В европейской стране заверили, что примут все необходимые меры для надлежащей расшифровки данных и сохранения доказательств в расследовании причин трагедии.