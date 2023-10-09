Иран и Судан решили вернуть дипломатию в отношения МИД Ирана объявил о возобновлении дипломатических отношений с Суданом

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Ирана объявило о возобновлении дипломатических отношений с Ливаном, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ближневосточные государства прекратили дипотношения в январе 2016 года из-за нападения протестующих иранцев на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульства в Мешхеде. Сейчас в Тегеране заявили об успешном достижении согласия с Хартумом.

Исламская Республика Иран и Республика Судан решили возобновить дипломатические отношения между собой в интересах обеих стран после ряда состоявшихся контактов на высоком уровне. <...> Правительства двух стран согласились развивать дружественные отношения между собой на основе взаимного уважения суверенитета, равенства, общих интересов и мирного сосуществования, — говорится в сообщении.

Также стороны пообещали расширить взаимное сотрудничество в различных сферах, которые будут соответствовать интересам народов двух государств, а также обеспечивать безопасность территорий. Уточняется, что посольство Ирана в Хартуме и посольство Судана в Тегеране будут открыты в ближайшее время.

Ранее МИД Ирана вручил ноту протеста послу России Алексею Дедову после публикации совместного заявления Москвы и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В документе говорится об островах Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. ОАЭ и Иран ведут споры из-за принадлежности данных территорий с 1971 года, когда они были переданы Лондоном Тегерану.

Российского посла вызвал помощник министра иностранных дел республики Алиреза Энаяти. Он подчеркнул, что указанные острова принадлежат Тегерану. Дипломат призвал Москву скорректировать позицию по данному вопросу. В рамках беседы с помощником главы МИД Ирана Дедов заверил, что Россия уважает территориальную целостность Ирана. Он пообещал как можно скорее донести данные сведения до Москвы.