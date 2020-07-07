Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/1fb49204-c10b-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Багери Фото: AP/TAСС

Иран и Сирия в среду, 8 июля, подписали всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве. Договор заверили глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдалла Айюб.

Данное соглашение предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности, а также усиление постоянной координации между странами.

По сообщению телеканала Al Mayadeen, переговоры между представителями двух стран, предварявшие церемонию подписания соглашения, касались ситуации в Сирии и необходимости вывода из региона иностранных войск.

Как отметил Багери, Иран «будет укреплять сирийские системы противовоздушной обороны». Он также подчеркнул, что соглашение усиливает намерение тесного сотрудничества сторон перед лицом американского давления.

Ранее Турция, Россия и Иран обсудили решение США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права. Президенты трёх стран — гарантов перемирия в САР — провели видеосаммит по Сирии. Стороны подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан. Атаки израильских военных в Сирии были названы нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны.

Кроме того, очередные ограничения, вводимые Вашингтоном, привязаны к так называемому «закону Цезаря» (имя сирийского информатора, от которого Запад получил свидетельства военных преступлений, якобы совершённых правительством САР). Они затрагивают Сирию в целом, её президента Башара Асада, а также иностранных юридических и физических лиц, сотрудничающих с сирийским правительством. Ограничения предусматриваются за деятельность в банковском и нефтегазовом секторах сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди рассказала, что Тегеран пожаловался в Международный суд ООН из-за санкций США. По её словам, действия Вашингтона влияют на распространение коронавируса.