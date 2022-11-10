Иран и Россия — друзья? Тегеран помнит старые обиды В Иране призывают не складывать все яйца в российскую корзину и вспоминают историю непростых отношений двух стран на протяжении веков

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная подземная база беспилотников в Иране

По данным британского издания The Guardian, изложенным в публикации от 7 ноября 2022 года, в Исламской Республике Иран (ИРИ) разгорелся внутренний конфликт по поводу поставок в Россию беспилотников (БПЛА) и их использования в боевых действиях на Украине.

Иран отрицал, что поставлял России беспилотники, но в минувшие выходные иранская сторона признала, что отправила небольшое количество БПЛА до начала войны.

Как пишет The Guardian, спор вокруг беспилотников в Иране отражает более широкие внешнеполитические дебаты в Тегеране о риске развития тесных связей с Москвой. Необычно также и то, что критику иранского правительства возглавляют консервативный священнослужитель, редактор газеты и бывший посол Ирана в Москве.

В частности, иранский священнослужитель Масих Мохаджери на первой полосе собственной консервативной иранской газеты «Джомхури-э-Ислами» обратился к министру иностранных дел Ирана: «Почему вы не объявили России, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне на Украине? Почему вы не осудили открыто Россию за развязывание войны и не предприняли удвоенных усилий, чтобы стать посредником между двумя сторонами, чтобы положить конец этой зловещей войне?».

Фото: wikipedia Экспедиционный корпус генерала российской армии Николая Баратова в Персии

«В первые же дни войны Тегеран мог заявить Москве, что та не имеет права использовать предоставленные Ираном беспилотники в войне против Украины», — подчеркнул Мохаджери в своем обращении и добавил, что Иран мог бы сыграть свою роль, не нанося ущерба отношениям с Россией.

Мохаджери назвал изменение позиции министра иностранных дел, признавшего поставки БПЛА, «добрым предзнаменованием» в своей газетной статье.

У вас еще есть время изменить политику в отношении войны на Украине, — написал он. — Не стоит складывать все яйца в российскую корзину. Этот метод противоречит политике «ни на восток, ни на запад», которая является ядром внешней политики Исламской Республики Иран.

Бывший посол Ирана в Москве Нематолла Изади заявил, что, похоже, не было надлежащей координации между военным и дипломатическим ведомствами ИРИ, что, возможно, оставило МИД в неведении по поводу поставок БПЛА. По его словам, часть представителей иранского руководства считала выгодным продавать Москве беспилотники для использования на войне или в других целях.

Похоже, мы поддались операции дезинформации со стороны России, которая, на мой взгляд, не служит нашим национальным интересам вообще, — отметил бывший посол.

Русофобия в иранской политике

Подобные высказывания тех или иных иранских деятелей, ставшие возможными в преддверии визита секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в ИРИ, могут указывать, что реальными причинами не разглашать поставки своих беспилотников России были не только страх перед новыми санкциями, а и отношение самих иранцев к РФ и проводимой Москвой внешней политике.

На это, например, указывал иранист, эксперт РСМД Никита Смагин в своем Telegram-канале:

Действия Росиии на Украине среди иранского общества, мягко говоря, непопулярны. В Тегеране даже были проукраинские демонстрации. Опросы также показывают резкое падение популярности России среди иранцев после февраля нынешнего года. Таким образом, это ещё и попытка излишне не ассоциироваться с действиями России на Украине.

Между тем в России сейчас царит весьма благожелательное отношения к Ирану как к единственной стране, решившейся поставить вооружения для РФ. Но отношение иранских граждан к России в отличие от прагматичного руководства страны, как показывают опросы, далеко не столь благодушное. Там склоны вспоминать старые обиды, видя в современной России наследницу СССР и Российской империи, которые проводили, как считают в ИРИ, в отношении Ирана колониальную политику, уязвляя достоинства древней иранской нации, которая сложилась задолго до появления самой России.

Собственно, подобное отношение иранцев к России проявлялось и ранее, например, в связи с событиями вокруг военно-воздушной базы в Хамадане в Иране, которую в 2016 году использовали российские бомбардировщики для ударов по террористам в Сирии. Тогда память иранцев в отношении России как не очень дружелюбного к ним государства проявила себя наиболее рельефно. Москва, обнародовав информацию о появлении базы, вызвала брожение умов в иранской среде. Создание военной базы вызвало ассоциации с советской интервенцией в эту страну в 1941–1945 годах. В связи с этим Тегеран принял решение отказаться от предоставления базы для нужд российской военной авиации.

Тогда министр обороны Ирана Хосейн Дехган резко выступил с критикой в адрес Москвы, опубликовавшей сведения об использовании военной базы в ИРИ.

За объявлением этой новости стояло своего рода хвастовство и невнимательное отношение, — сказал он иранскому телеканалу. — Русские стремятся показать, что они сверхдержава и влиятельная страна и что они активны в вопросах безопасности в регионе и мире, — сказал Дехган.

Как Москва и Лондон отвадили Тегеран от дружбы с Берлином

В исторической памяти иранцев советская и британская оккупация Ирана в 1941–1945 годах занимает далеко не последнее место. Поэтому те или иные действия Москвы рассматриваются в том числе и через призму этой исторической травмы.

Фото: wikipedia Генерал-майор В. В. Новиков и бригадный генерал У. Р. Тиркс инспектируют войска перед совместным советско-британским военным парадом в Тегеране

В 1941 году СССР и Великобритания, заподозрив Иран в симпатиях к Гитлеру и предъявив шаху Резе Пехлеви ультиматум, который был отвергнут иранскими властями как необоснованный, начали наступление с четырех направлений на Иран. Советские войска, подавив сопротивление отдельных иранских частей, заняли Тегеран и северную часть страны.

А после победы во Второй мировой войне именно СССР создал прецедент азербайджанской государственности в Иране, который был реализован в ходе иранского кризиса в 1945–1946 годах. В сентябре 1945 года при поддержке СССР была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан (ДРА), которая охватывала населенные азербайджанцами провинции Ирана со столицей в Тебризе. Хотя формально она считалась автономной, тем не менее ее провозглашение рассматривался как первый шаг по отделению Южного Азербайджана от Ирана. Во главе республики стояли явно просоветские деятели, такие как Джафар Пишевари, были созданы собственное ополчения и спецслужбы, которые вели борьбу с группами сторонников шаха в республике. Лишь вмешательство США и Британии позволили шаху вернуть контроль над этими регионами в ноябре 1946 года, заставив СССР под угрозой военного столкновения отказаться от поддержки ДРА.

Одновременно с ДРА СССР оказывал также помощь курдам, создавшим в Иране собственную Мехабадскую Республику, также уничтоженную шахом при поддержке американцев и британцев.

Поэтому в памяти многих иранцев, прежде всего персов, СССР был не только той страной, которая оккупировала Иран, но и пыталась его разделить после окончания Второй мировой, вычленив территории, населенные азербайджанцами и курдами. А если копнуть глубже, то у персов найдется еще немало поводов вспомнить, как Российская империя проводила свои интервенции в Иран.

Так, российские войска без какого бы то ни было приглашения из Тегерана вошли в Иран еще и в период Первой мировой войны. В 1915 году Россия, опасавшаяся османского и германского влияния на руководство Персии, как тогда называли Иран, начала очередную военную интервенцию в эту страну. Корпус генерала Николая Баратова (около 14 тыс. человек и 38 орудий) высадился в персидском порту Энзели на Каспии и стал продвигаться к границам Османской империи по персидской территории, подавляя сопротивление отдельных частей персидской армии и жандармерии, которые были готовы поддержать Османскую империю и Германию. Показательно, что Российская империя тогда действовала сообща с Британией, которая оккупировала юго-восточные и южные районы, как и во время Второй мировой.

А за несколько лет до этого русская армия в 1909 и 1911 годах предпринимала интервенцию в Иран для подавления революционных выступлений, возникших после начавшихся в 1905 году после так называемой Конституционной революции.

Фото: wikipedia Российский флаг над воротами Тебриза, 1911 год

Русско-персидские войны

Если же погрузится в историю российско-персидских войн, то она окажется не менее богатой на события, чем история отношения России с Османской империей или Речью Посполитой. И если в самой России принято считать, что войны с Персией для нее не имели того же значения, что войны с Османской империей, то вряд ли подобную точку зрения склонны разделять сами персы, потерявшие большую часть своей территории именно в ходе боевых действий против России, которая с XVIII века постепенно превращается в экзистенциальную угрозу для Персии, заменив в этом качестве Блистательную Порту.

Первая русско-персидская война случилась еще в период Московского государства и была связана с попытками белого царя закрепиться на Северном Кавказе. Это стремление воспринималось правящими тогда в Персии Сефевидами как вызов и привело к трем персидским вторжениям — в 1651, 1652 и в 1653 годах, в результате которых московские стрельцы и казаки потеряли ряд крепостей на Тереке и Сунже. Однако наступление Сефевидов на Астрахань было сорвано Великими Моголами, начавшими войну с Персией.

В 1722–1723 годах происходит следующая русско-персидская война, в ходе которой император Петр Великий смог не только завоевать Дербент и Баку, но и добиться установления контроля Российской империи над всем принадлежащим Персии побережьем Каспия, включая иранские провинции на южном берегу — Гилянь, Мазендаран и Астрабад.

Однако императрица Анна Иоанновна не смогла удержать эти земли и, опасаясь могущественного Надир-шаха, отказалась от каспийских владений, вернув их Ирану на основании Рештского (1732 год) и Гянджинского (1735 год) договоров. Тогда же Россия на время приостановила экспансию в направлении Кавказа и Каспия, сосредоточившись на борьбе с османами.

Тем не менее уже в 1796 году последовала очередная российско-иранская война, связанная с нападением Персии на Картли-Кахетинское царство, с которым Россия заключила Георгиевский трактат. В ответ на персидское вторжение русский корпус графа Зубова начал наступление на персидские кавказские владения, взял Дербент, Кубу и Баку и успешно продолжал продвигаться вглубь Персии. Однако поход был остановлен из-за смерти императрицы Екатерины Великой, когда вступивший на престол ее сын Павел отозвал войска, чем спас Иран от полного разгрома.

Фото: wikipedia Приведение к присяге на подданство Новошемаханского Гасим-хана среди российского корпуса под командою графа В. А. Зубова при реке Аксучай в 1796 году

Следующая русско-иранская война не заставила себя ждать, начавшись в 1804 году, и также была связана с борьбой двух стран за влияние в землях Грузии. Эта была самая длительная и кровопролитная война между Россией и Персией. Окончилась она только в 1813 году Гюлистанским миром, по которому Персия признала вхождение в состав Российской империи азербайджанских ханств, включая Бакинское, а также грузинских земель — Имеретии, Гурии, Менгрелии и Абхазии.

Русско-иранская война 1826–1828 годов стала неудачной попыткой реванша Персии за прошлые поражения, когда иранская армия без объявления войны вторглась на российский Кавказ и осадила Баку и Кубу. Однако война закончилась разгромом персидской армии в ряде сражений и взятием русской армией Эривана (Еревана) и Тавриза (Тебриза). По итогам этой военной кампании Россия смогла присоединить Эриванское и Нахичеваньское ханства.