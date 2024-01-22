Иран и Пакистан договорились вернуть послов к работе после атак ракетами

Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан

Послы Пакистана и Ирана вернутся к выполнению своих обязанностей после достижения соответствующих договоренностей между Тегераном и Исламабадом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Пакистана. Дипломаты были отозваны на родину после взаимного обмена ракетными ударами между государствами, произошедшими 16 и 18 января.

По итогам телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран была достигнута договоренность о том, что послы обеих стран могут вернуться на свои посты к 26 января 2024 года, — говорится в сообщении пресс-службы МИД Пакистана.

Отмечается, что пакистанская сторона также пригласила министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Исламабад. Визит состоится 29 января.

Иранские вооруженные силы нанесли удар по территории Пакистана 16 января. В Тегеране заявили, что в рамках операции удару подверглись объекты одной из террористических группировок. Через несколько дней Пакистан ответил на обстрел, нанеся удар по иранской территории под предлогом уничтожения антипакистанских группировок. Позднее Исламабад решил полностью восстановить дипломатические связи с Тегераном и прекратить противостояние.