https://static.news.ru/photo/e0503602-dee0-11e9-aba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тегеран намерен расширить список спонсоров терроризма. В скором времени иранская сторона внесёт в него американскую неправительственную организацию (НПО).

Речь идёт о группе людей, называющей себя «Объединение против ядерного Ирана». Власти этой страны уверены, что НПО поддерживает близкие связи с террористическими группировками, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп призвал Тегеран изменить своё поведение. В противном случае, по словам политика, санкции против Ирана будут лишь ужесточаться.