Тегеран намерен расширить список спонсоров терроризма. В скором времени иранская сторона внесёт в него американскую неправительственную организацию (НПО).
Речь идёт о группе людей, называющей себя «Объединение против ядерного Ирана». Власти этой страны уверены, что НПО поддерживает близкие связи с террористическими группировками, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп призвал Тегеран изменить своё поведение. В противном случае, по словам политика, санкции против Ирана будут лишь ужесточаться.