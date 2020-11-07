Иран хочет убрать российских военных с востока Сирии

Иран добивается, чтобы российский контингент покинул некоторые районы северо-востока Сирии. Соответствующие данные приводит арабская пресса со ссылкой на свои источники. По этой информации, задумка иранцев заключается в том, чтобы хитростью убедить действующие в Заевфратье курдские военизированные формирования вытеснить россиян с территорий, которые до настоящего времени остаются предметом спора между различными внешними игроками.

Сообщения о планах Ирана появились на неофициальном уровне. Источники арабских СМИ обратили внимание на то, что леворадикальная Рабочая партия Курдистана (РПК) пытается уговорить другие курдские фракции, которые входят в действовавшую долгое время под эгидой США коалицию Демократические силы Сирии (ДСС), покончить с российским присутствием в ряде точек на северо-востоке Сирии. Это стало возможно на фоне турецкой наступательной операции «Источник мира», начатой в октябре 2019 года. Сейчас РПК пытается использовать растущие противоречия между ДСС и российскими военнослужащими. Так, командованию ДСС не нравится, что россияне якобы прилагают усилия, чтобы ограничить передвижение их бойцов в некоторых районах. Кроме того, недовольство вызывает регулярно возникающая в контактах с российскими силами тема уступок сирийскому правительству. Москва предпочла бы, чтобы ДСС пошли на сделку с правительственной Сирийской арабской армией (САА), тем самым заложив основу для возвращения Дамаска в утерянные им районы Заевфратья.

syria.mil.ru

Российская сторона нередко пытается повлиять на позицию ДСС, используя тему возможного продвижения турецкого контингента и лояльных ему группировок сирийской оппозиции на северо-восток. За последние недели, с учётом сообщений о перемещении турецких наблюдательных пунктов в ряде сирийских провинций, слухи о возможной наступательной операции Анкары на курдские формирования только участились. Не исключено, что Москва на этом фоне в очередной раз предприняла попытку уговорить курдских командиров поладить с официальным Дамаском. Так или иначе, как утверждают источники арабской прессы, стратеги РПК попытались капитализировать недопонимание между россиянами и руководством ДСС, причём, координируя свои действия с иранской стороной, которая, как отмечается, заинтересована в свёртывании российского присутствия в конфликтных районах Арабской Республики. Тегеран рассматривает Заевфратье как потенциальный плацдарм для распространения собственного влияния.

Интересно то, что своим контрагентом иранская военная элита, предположительно, сделала РПК. В Иране, как и в Турции, леворадикальную группировку официально считают террористической организацией — из-за сепаратистских тенденций и кровавых методов борьбы за свои интересы. Однако отношения Тегерана с РПК всё равно остаются достаточно неоднозначными. В марте 2019 года — на фоне турецкой операции на севере Ирака — глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что Анкара и Тегеран впервые провели совместную кампанию против РПК. Однако такие откровения не понравились Генеральному штабу Исламской Республики. Официальный представитель вооружённых сил (ВС) Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи поспешил выступить с заявлением, что иранские ВС «не проводили совместную с турецкой армией операцию на границе». Тем не менее факт иранского участия в ударах по РПК признают многие политики и эксперты, считая , что «косметической» поддержкой турецких действий Тегеран направляет Анкаре «политический сигнал». Однако отказ признавать свою роль в этой операции говорит о нежелании иранцев полностью ссориться с РПК. А это открывает возможности для ограниченного партнёрства.