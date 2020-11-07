Иран хочет убрать российских военных с востока Сирии

Иран добивается, чтобы российский контингент покинул некоторые районы северо-востока Сирии. Соответствующие данные приводит арабская пресса со ссылкой на свои источники. По этой информации, задумка иранцев заключается в том, чтобы хитростью убедить действующие в Заевфратье курдские военизированные формирования вытеснить россиян с территорий, которые до настоящего времени остаются предметом спора между различными внешними игроками.
Сообщения о планах Ирана появились на
Российская сторона нередко пытается повлиять на позицию ДСС, используя тему возможного продвижения турецкого контингента и лояльных ему группировок сирийской оппозиции на северо-восток. За последние недели, с учётом сообщений о перемещении турецких наблюдательных пунктов в ряде сирийских провинций, слухи о возможной наступательной операции Анкары на курдские формирования только участились. Не исключено, что Москва на этом фоне в очередной раз предприняла попытку уговорить курдских командиров поладить с официальным Дамаском. Так или иначе, как утверждают источники арабской прессы, стратеги РПК попытались капитализировать недопонимание между россиянами и руководством ДСС, причём, координируя свои действия с иранской стороной, которая, как отмечается, заинтересована в свёртывании российского присутствия в конфликтных районах Арабской Республики. Тегеран рассматривает Заевфратье как потенциальный плацдарм для распространения собственного влияния.
Интересно то, что своим контрагентом иранская военная элита, предположительно, сделала РПК. В Иране, как и в Турции, леворадикальную группировку официально считают террористической организацией — из-за сепаратистских тенденций и кровавых методов борьбы за свои интересы. Однако отношения Тегерана с РПК всё равно остаются достаточно неоднозначными. В марте 2019 года — на фоне турецкой операции на севере Ирака — глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что Анкара и Тегеран впервые провели совместную кампанию против РПК. Однако такие откровения не понравились Генеральному штабу Исламской Республики. Официальный представитель вооружённых сил (ВС) Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи поспешил выступить с заявлением, что иранские ВС «не проводили совместную с турецкой армией операцию на границе». Тем не менее факт иранского участия в ударах по РПК признают многие политики и эксперты,