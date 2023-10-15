Иран готов вступить в войну Израиля и ХАМАС: что для этого нужно Иран назвал условие своего участия в боевых действиях против Израиля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В постпредстве Ирана при ООН сообщили РИА Новости, что войска страны не будут вмешиваться в конфликт Израиля и ХАМАС при одном условии. Какие подробности известны?

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Палестинский фронт сопротивления может защитить себя», — сказали дипломаты.

Может ли Иран вмешаться в войну

Ранее Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае осуществления наземной операции в секторе Газа. Предупреждение было передано через спецкоординатора ООН, который встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

«Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии. Он сказал, что если израильская военная операция продолжится — и особенно если Израиль выполнит свое обещание провести наземное наступление в секторе Газа, — Иран даст ответ», — говорилось в заявлении.

Постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях. Израильский постпред в свою очередь разорвал связи с координатором ООН за контакты с иранской стороной.

Постоянное представительство Ирана при ООН также предупредило, что военные преступления Израиля могут иметь далеко идущие последствия. Если боевые действия не прекратятся, то ситуация выйдет из-под контроля, сказано в сообщении пресс-службы миссии в соцсетях.

«Если военные преступления и геноцид со стороны израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далеко идущими последствиями», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что про вмешательство Ирана говорили в США

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтон не исключает вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт. Он считает, что угроза была и остается реальной.

«Вчера угроза была реальной. Сегодня угроза реальна. Есть риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере и, конечно, вмешательства Ирана. Это риск», — высказался Салливан.

Он подчеркнул, что США обеспокоены по поводу ливанской организации «Хезболла», которая подконтрольна Ирану. По словам Салливана, именно этими факторами объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море.

Политик добавил, что своими действиями Соединенные Штаты хотят «дать ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации».

Что в Израиле говорили о расширении операции в секторе Газа

14 октября в Армии обороны Израиля сообщили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры.

Мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на данный момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Оно включает комплексное наступление с воздуха, моря и земли.

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