Обновление ирано-китайского договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве не сулит Тегерану ничего хорошего. Такой вывод делают эксперты, ознакомившись с полным содержанием документа. Китайским компаниям в Иране, похоже, будет дано преимущество в тендерах на любые нефтяные месторождения. Однако, что самое примечательное, тысячи бойцов китайских сил специального назначения будут развёрнуты в Исламской Республике — для защиты китайских экспатов. Ситуация ставит вопрос о суверенитете Ирана.

Августовский визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Китай можно считать знаковым с точки зрения тех изменений, которые — благодаря этой поездке — произошли в договоре о стратегическом партнёрстве между двумя странами. Большинство пунктов обновлённого соглашения не были обнародованы, однако изданию Petroleum Economist удалось добраться до наиболее интригующих положений.

Согласно документу, КНР обязалась инвестировать $280 млрд в иранскую нефтяную, газовую и нефтехимическую отрасли, а также $120 млрд долларов в автомобильные и железнодорожные проекты. Кредит рассчитан на 25 лет, платежи будут регулярными — раз в пять лет. Если говорить и привилегиях, то китайским компаниям будет дано преимущество в торгах, которые касаются любых разработок месторождений нефти и газа. У китайских предпринимателей также будет приоритетный статус при участии в любых тендерах в области нефтехимии в Иране. Китайцам будет дан карт-бланш в том, что касается обеспечения технологиями, технологическими компонентами и персоналом, необходимым для завершения таких проектов.

Впрочем, наиболее интересным является пункт о том, что 5 тыс. китайских спецназовцев будут переведены в Иран для защиты рабочих и экспертов из КНР. Чем не повод задуматься о будущих базах? У Китая будут и другие преимущества. По мнению Petroleum Economist, он будет иметь «право откладывать платежи за иранскую продукцию до двух лет и осуществлять транзакции в мягких валютах».

Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В условиях санкционного давления Иран отчаянно нуждается в инвестициях и рассматривает Китай как приемлемую сторону для сотрудничества. Но, как говорят эксперты, если эти соглашения будут реализованы, величина возможного китайского присутствия в жизненно важных секторах энергетики и инфраструктуры Ирана будет такой, что это равносильно сдаче будущего развития страны в руки иностранцев.

Кроме того, если Тегеран предоставит Пекину исключительный контроль над своей нефтяной, газовой и нефтехимической промышленностью, он не будет иметь права голоса. Да и любой экономический проект Китая ставит вопрос о том, а не станет ли это прологом к военным проектам. Или — увертюрой к демографическим изменениям. Как показывает опыт Китая в Африке, китайский подход к освоению ресурсов других стран является эксплуататорским. КНР не заинтересована в использовании местной рабочей силы или развитии технологической базы той страны, в которой она реализует свои проекты. Как правило, китайское руководство использует эти страны в качестве инструмента для трудоустройства своих же граждан. Даже в более ранних железнодорожных проектах в Иране была задействована китайская рабочая сила, несмотря на высокий уровень безработицы в Иране.

Не менее тревожной кажется перспектива большого присутствия китайских сил безопасности в Иране. Это может привести к большому притоку граждан Китая, а значит — к кардинальному изменению этнического и культурного ландшафта Исламской Республики. Наблюдатели отмечают, что для иранского режима, который гордится своей антиимпериалистической борьбой и своей независимостью, предоставление таких широких уступок другой стране весьма удивительно, тем более притом, что отношение Пекина к мусульманским меньшинствам намного хуже, чем в западном мире.

Если все положения обновлённого договора будут выполнены, Иран вполне может стать колонией Китая, допускают эксперты. В сочетании с растущим российским влиянием границы экономической и политической независимости Ирана будут опасно сужены, и тогда его можно будет эффективно разделить на сферы российского и китайского доминирования.

В свете этих соображений становится очевидно, что многие иранцы будут встревожены, когда им станет известно обо всех деталях ирано-китайского соглашения. У многих жителей уже есть большое разочарование экономическим поведением Китая и его хищнической торговой практикой.