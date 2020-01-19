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Управление по борьбе с терроризмом Ирака заявило о задержании в городе Фаллуджа одного из лидеров запрещённой в России группировки «Исламское государство».

Задержан один их главарей террористической группировки, отвечающий за за внутреннюю безопасность ИГ в Фаллудже, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

جهاز مكافحة الارهاب و استمرارا لملاحقة الشبكات الارهابية يلقي القبض على المسؤول الامني لقاطع الفلوجة .... #سنبقى_منتصرين pic.twitter.com/31MkHr2z3c — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) 19 января 2020 г.

Ранее представитель Минобороны Ирака Яхья Расуль заявил, что вооружённые силы страны обладают достаточными ресурсами, чтобы защитить государство и справиться с остатками террористов, поэтому решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьёзных последствий.

Из-за антиамериканских настроений возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» сообщила о том, что снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.