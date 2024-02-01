Иракские шииты заявили о готовности в любой момент атаковать базы США Представитель «Катаиб Хезболлы» заявил о готовности атаковать силы США

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Иракская группировка «Катаиб Хезболлах», входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявила о готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон предпримет попытку отомстить за гибель трех американских военнослужащих, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя группировки. По его словам, у «Катаиб Хезболлы» есть некое оружие дальнего радиуса действия, способное нанести удар по любой базе на Ближнем Востоке.

«Катаиб Хезболлах» подтверждает, что готова ответить в любое время и в любом месте <...> У группировки есть необъявленное оружие дальнего действия, и мы можем нанести удар по любой базе на Ближнем Востоке, — сказал он.

Атака на американскую военную базу в Иордании, расположенную недалеко от границы с Сирией, произошла вечером 27 января. В результате удара погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана. Вашингтон начал подготавливать соответствующий план после случая с гибелью американских военнослужащих во время нападения на базу США на севере Иордании. Агентство Bloomberg не исключило варианта прямого ответа Белого дома путем нападения на иранских чиновников.