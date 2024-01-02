Иракские группировки атаковали сразу четыре американские базы в Сирии

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иракские группировки обстреляли сразу четыре американские базы в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщил телеканал Al-Mayadeen. По предварительной информации, объекты были атакованы с применением беспилотников. Представители сил исламского сопротивления подтвердили обстрелы.

Бойцы сил исламского сопротивления в Ираке выпустили ракетную очередь по базе оккупантов в Эш-Шаддади, — говорится в сообщении.

Помимо Эль-Маликии и Green Village, также была атакована база в районе Румейлан. По словам иракских группировок, обстрелы совершены в рамках «борьбы с американской оккупацией в Ираке». Также бойцы заявляют, что таким образом они отвечают на действия Израиля в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля зафиксировала запуск пяти снарядов с территории Сирии. Ракеты упали на незаселенной территории страны. После этого военные приняли решение нанести ответный удар. Уточняется, что ЦАХАЛ выстрелила по местам, откуда велся огонь. Сирийская сторона информацию не комментировала.