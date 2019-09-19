Турция и центральное правительство в Багдаде обдумывают работу над обновлённым нефтепроводом Киркук — Джейхан, который, по задумке, будет транспортировать 1 млн баррелей в день с иракских месторождений к прибрежным районам Турции. Против плана, как сообщается, выступает российская сторона, которая поддерживает транспортировку чёрного золота через сирийскую территорию.
Представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад
Ирак продолжает политику диверсификации экспортных точек и пытается предоставить всё необходимое для обеспечения непрерывного потока нефти на мировые рынки, чтобы не отставать от роста добычи, — заявил Джихад.
Особенно это важно в условиях действия американских экстратерриториальных санкций против Ирана.
Между Киркуком и Джейханом уже есть ветка нефтепровода, однако она неоднократно становилась мишенью Рабочей партии Курдистана — радикальной группировки, борьбой с которой турки оправдывают свою военную кампанию в северных районах Сирии. Новая же линия будет соединена с существующей иракской трубопроводной сетью. Ирак сможет экспортировать нефть со своих центральных и южных месторождений — не только из Киркука — в Турцию и в средиземноморские порты. Это даст Национальной нефтяной компании Ирака некоторую гибкость в экспорте нефти на мировые рынки. Хорошо информированный источник сказал Al-Monitor, что «старый трубопровод находится в очень плохом состоянии». По его словам, региональное правительство Иракского Курдистана иногда экспортирует нефть по старой нитке, который проходит через его земли, но без одобрения федеральных властей.
Участие в деле Иракского Курдистана выглядит особенно странно с учётом того, что после референдума о независимости этого региона, который прошёл 25 сентября 2017 года, официальная Анкара анонсировала, что введёт санкции против Эрбиля (центр Иракского Курдистана), и приостановка прокачки нефти по старому трубопроводу Киркук — Джейхан была одной из таких ограничительных мер. Сам же Киркук, откуда планируют тянуть новую ветку, не является частью курдского региона. Но до 2017 года ключевая инфраструктура Киркука, в том числе нефтегазовый сектор, находилась под контролем курдских военизированных формирований «пешмерга». Нефтяные месторождения в Киркуке считаются одними из крупнейших. Их примерная оценка — 13 млрд баррелей, это порядка 12% от общего объёма запасов нефти в республике.
Не исключено, что Иракскому Курдистану обещают что-то взамен на использование его территории для новой трубы.
Новый проект Турции и официального Багдада вряд ли нравится российской стороне, хотя она публично старается не демонстрировать недовольства. Так, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Ирак интересуется участием российских строительных компаний в создании ветки Киркук — Джейхан. Однако, в действительности, для российской стороны было бы в разы выгоднее, если бы потенциальный нефтепровод прошёл по сирийской территории в порт Баниас, который уже облюбовал Иран. Именно в этот порт Исламская Республика поставляет нефть в обход американских санкций. Местная пресса
Нефтепровод через Сирию позволил бы России контролировать масштабные поставки нефти и, возможно, укрепил бы её влияние на Ближнем Востоке. Понимает ли это Турция или действует исключительно из технических соображений, неясно.