Турция и центральное правительство в Багдаде обдумывают работу над обновлённым нефтепроводом Киркук — Джейхан, который, по задумке, будет транспортировать 1 млн баррелей в день с иракских месторождений к прибрежным районам Турции. Против плана, как сообщается, выступает российская сторона, которая поддерживает транспортировку чёрного золота через сирийскую территорию.

Представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил вашингтонскому изданию Al-Monitor, что официальный Багдад в настоящее время изучает тендеры на строительство новой ветки нефтепровода между Ираком и Турцией, которая будет идти через автономный регион Иракского Курдистана. Он добавил, что работы по созданию ветки, вероятно, начнутся в 2020 году. Джихад уточнил, что в августе этого года экспорт иракской сырой нефти достиг 111,7 млн баррелей, «3,6 млн из которых были переправлены» через функционирующую, но повреждённую ветку Киркук — Джейхан.

Ирак продолжает политику диверсификации экспортных точек и пытается предоставить всё необходимое для обеспечения непрерывного потока нефти на мировые рынки, чтобы не отставать от роста добычи, — заявил Джихад.

Особенно это важно в условиях действия американских экстратерриториальных санкций против Ирана.

Между Киркуком и Джейханом уже есть ветка нефтепровода, однако она неоднократно становилась мишенью Рабочей партии Курдистана — радикальной группировки, борьбой с которой турки оправдывают свою военную кампанию в северных районах Сирии. Новая же линия будет соединена с существующей иракской трубопроводной сетью. Ирак сможет экспортировать нефть со своих центральных и южных месторождений — не только из Киркука — в Турцию и в средиземноморские порты. Это даст Национальной нефтяной компании Ирака некоторую гибкость в экспорте нефти на мировые рынки. Хорошо информированный источник сказал Al-Monitor, что «старый трубопровод находится в очень плохом состоянии». По его словам, региональное правительство Иракского Курдистана иногда экспортирует нефть по старой нитке, который проходит через его земли, но без одобрения федеральных властей.

Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участие в деле Иракского Курдистана выглядит особенно странно с учётом того, что после референдума о независимости этого региона, который прошёл 25 сентября 2017 года, официальная Анкара анонсировала, что введёт санкции против Эрбиля (центр Иракского Курдистана), и приостановка прокачки нефти по старому трубопроводу Киркук — Джейхан была одной из таких ограничительных мер. Сам же Киркук, откуда планируют тянуть новую ветку, не является частью курдского региона. Но до 2017 года ключевая инфраструктура Киркука, в том числе нефтегазовый сектор, находилась под контролем курдских военизированных формирований «пешмерга». Нефтяные месторождения в Киркуке считаются одними из крупнейших. Их примерная оценка — 13 млрд баррелей, это порядка 12% от общего объёма запасов нефти в республике.

Не исключено, что Иракскому Курдистану обещают что-то взамен на использование его территории для новой трубы.

Новый проект Турции и официального Багдада вряд ли нравится российской стороне, хотя она публично старается не демонстрировать недовольства. Так, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Ирак интересуется участием российских строительных компаний в создании ветки Киркук — Джейхан. Однако, в действительности, для российской стороны было бы в разы выгоднее, если бы потенциальный нефтепровод прошёл по сирийской территории в порт Баниас, который уже облюбовал Иран. Именно в этот порт Исламская Республика поставляет нефть в обход американских санкций. Местная пресса сообщала , что российские представители пытаются убедить заинтересованные стороны отказаться от проекта нового трубопровода и направить усилия на создание трубопровода через Сирию. Однако как Анкара, так и Багдад не хотят рисковать безопасностью: в Арабской Республике продолжается гражданский конфликт. Это ещё значит и то, что строительство будет сопряжено с издержками.

Нефтепровод через Сирию позволил бы России контролировать масштабные поставки нефти и, возможно, укрепил бы её влияние на Ближнем Востоке. Понимает ли это Турция или действует исключительно из технических соображений, неясно.