https://static.news.ru/photo/7bf14fa0-e072-11e9-bb16-fa163e074e61_660.jpg Глава иракского МИДа Мухаммад Али аль-Хаким Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким прокомментировал предложение Ирана о создании коалиции в Персидском заливе. По словам дипломата, Багдад на данном этапе против присоединения.

Аль-Хаким подчеркнул, что в настоящее время необходимо успокоиться и понять, как будут развиваться переговоры между Ираном и США, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Иран представил концепцию безопасности в Персидском заливе. Она предполагает участие партнёров, таких как Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.