Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким прокомментировал предложение Ирана о создании коалиции в Персидском заливе. По словам дипломата, Багдад на данном этапе против присоединения.
Аль-Хаким подчеркнул, что в настоящее время необходимо успокоиться и понять, как будут развиваться переговоры между Ираном и США, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что Иран представил концепцию безопасности в Персидском заливе. Она предполагает участие партнёров, таких как Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар и Кувейт. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.