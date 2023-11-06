Иордания пригрозила Израилю войной из-за выселения жителей Газы

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Иордания будет рассматривать любые попытки Израиля выселить палестинцев из сектора Газа как объявление войны, заявил в Twitter (Х) премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне. Он подчеркнул, что Амманом уже подготовлены все варианты реагирования на эскалацию израильской агрессии в Газе.

Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются красной линией, Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны, — написал глава правительства.

Продолжение военный действий в анклаве аль-Хасауне назвал вопиющим нарушением международного права. Он призвал «положить конец предоставлению иммунитета и защиты Израилю, которые дают ему лицензию на убийство палестинских граждан».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля выделила три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы на юг анклава. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри призвал местных жителей позаботиться о своей жизни и уйти с указанной территории. При этом он добавил, что представители движения ХАМАС уже позаботились о своей сохранности.