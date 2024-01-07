Иордания потребует от США защитить жителей Газы от Израиля Глава МИД Иордании намерен указать США на необходимость защиты населения Газы

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Вице-премьер и министр иностранных дел по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил телеканал Al Mamlaka. Глава ведомства намерен потребовать от американского чиновника защитить население в секторе Газа от агрессии. Кроме того, министр планирует подтвердить позицию королевства, которое отвергает возможность переселения палестинцев за пределы их земли.

Ас-Сафади потребует на встрече с госсекретарем США защиты гражданского населения от агрессии и подчеркнет необходимость обеспечения достаточного и устойчивого доступа гуманитарной и медицинской помощи во все районы Газы, — сообщил телеканал.

По словам министра, Иордания не признает возможность решения палестинской проблемы посредством вооруженного столкновения. Королевство настаивает на урегулировании конфликта путем, который обеспечит единство Газы, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, а также позволит сформировать независимое палестинское государство.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости принять незамедлительные меры по прекращению огня в секторе Газа. По его словам, нельзя наблюдать за происходящим «сложа руки».