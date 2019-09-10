Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину является опасной эскалацией. Об этом заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

Мы осуждаем заявление премьер-министра Израиля, его намерение аннексировать нелегитимные израильские поселения и распространить суверенитет на Иорданскую долину и северные части Мёртвого моря, как опасную эскалацию, — написал ас-Сафади в Twitter.

По мнению иорданского министра, «предвыборный манёвр» Нетаньяху подрывает основы мирного процесса и ведёт к «коллапсу возможностей разрешить конфликт».

Кроме этого, позиция израильского премьера, как подчеркнул ас-Сафади, также поспособствует увеличению масштабов насилия в ближневосточном регионе.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на Западном берегу реки Иордан, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент.

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