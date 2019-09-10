https://static.news.ru/photo/ef26e7be-d406-11e9-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину является опасной эскалацией. Об этом заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

Мы осуждаем заявление премьер-министра Израиля, его намерение аннексировать нелегитимные израильские поселения и распространить суверенитет на Иорданскую долину и северные части Мёртвого моря, как опасную эскалацию, — написал ас-Сафади в Twitter .

По мнению иорданского министра, «предвыборный манёвр» Нетаньяху подрывает основы мирного процесса и ведёт к «коллапсу возможностей разрешить конфликт».

Кроме этого, позиция израильского премьера, как подчеркнул ас-Сафади, также поспособствует увеличению масштабов насилия в ближневосточном регионе.

ندين إعلان رئيس وزراء إسرائيل عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية وفرض السيادة على منطقة غور الاردن وشمال البحر الميت تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه تقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة نحو المزيد من العنف والتأزيم — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 10 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на Западном берегу реки Иордан, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент.