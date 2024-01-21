Пассажирский самолет разбился в Афганистане

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Бадахшан на севере страны, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

Reuters передает со ссылкой на представителя местной полиции, что лайнер потерпел крушение в ночь на 21 января в отдаленном горном районе Бадахшана. Стражи порядка пока не назвали причины крушения.

Агентство Aamaj News уточняет со ссылкой на местные источники, что причиной катастрофы лайнера стала техническая неисправность. Модель самолета и предполагаемое количество людей на борту пока не называются. Представители движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств ЧП.

Ранее два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии. Пилот пытался приземлиться на аэродроме Буна, откуда он ранее вылетел. Самолет рухнул недалеко от поля для гольфа.

До этого легкомоторный самолет потерпел крушение около деревни Князь-Умет в Пензенской области. Самолет упал после того, как зацепился за линию электропередачи. В результате происшествия пострадал пилот.