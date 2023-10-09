Индийские хакеры развязали кибервойну против ХАМАС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Индийские хакеры атаковали палестинские сайты, чтобы помочь Израилю. Среди сетевых взломщиков разразилась масштабная кибервойна, сообщила индийская газета DNA.

Индийские хакеры решили сделать ХАМАС своей целью, взломав и отключив официальный сайт. Они ввязались в кибервойну с Палестиной, — отметило издание.

Конфликт между Израилем и ХАМАС распространился и на сетевое пространство. Исламистские хакерские группы Mysterious Team Bangladesh, Anonymous Sudan и Team Insane Pakistan начали совместные антиизраильские операции под названиями OPISRAEL и OpIsraelV2. В ответ на это индийские хакеры атаковали сайты Палестинского национального банка и Национальной телекоммуникационной компании. Авторы материала отметили, что программистам удалось достичь успеха в ряде кибератак.

Недавно российские хакеры из группы Killnet отключили официальный сайт королевской семьи Великобритании на полтора часа. Инцидент произошел 1 октября, представители Букингемского дворца заверили, что «официального взлома» не было.

Журналисты Independent ранее писали, что деятельность российских хакеров нервирует Лондон. Западные издания считают, что Killnet целенаправленно атакует разные организации из стран, поддерживающих Украину.