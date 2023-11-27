Илон Маск прилетел в Израиль

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Частный самолет Илона Маска приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает издание Ynet со ссылкой на отчет Elonjet. По его информации, миллиардер планирует встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, американский предприниматель совершит визит в сектор Газа.

Частный самолет миллиардера Илона Маска приземлился в аэропорту Бен-Гурион <...> Во время своего визита Маск встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, а также посетит сектор Газа, — сообщается в публикации.

Нетаньяху намерен показать Маску некое видео, документирующее преступления палестинского движения ХАМАС, добавило издание. Кроме того, политик и предприниматель запишут совместный подкаст.

Ранее уже сообщалось, что Маск и президент Израиля проведут встречу. По данным местных СМИ, темой разговора станет проблема антисемитизма в социальных сетях. Отмечалось, что ко встрече с Маском присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Участники обсудят меры, которые можно принять для борьбы с нетерпимостью по отношению к евреям.