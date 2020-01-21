Бойцы Исламского государства (ИГИЛ — террористическая организация, которая запрещена в РФ) атаковали позиции Сирийской Арабской армии (SAA). В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон.
Нападение началось с засады на посты сирийской стороны в районе Бадия Аль-Сухна. Затем бойцы террористической группировки напали на другие объекты между городами Аль-Сухна и Аль-Шула. Сирийская сторона ответила на эти атаки рейдами в подземные пещеры.
Отмечается, что нападения со стороны ИГИЛ участились после того, как солдатам удалось перегруппироваться в пустынном регионе восточной и центральной Сирии,
Ранее NEWS.ru писал о бойцах-джихадистах из протурецкой группировки, которые совершили нападение на восточную часть Идлиба. В результате столкновения погибли российские офицеры.
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