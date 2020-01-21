https://static.news.ru/photo/b5f3dada-3c50-11ea-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/Global Look Press

Бойцы Исламского государства (ИГИЛ — террористическая организация, которая запрещена в РФ) атаковали позиции Сирийской Арабской армии (SAA). В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон.

Нападение началось с засады на посты сирийской стороны в районе Бадия Аль-Сухна. Затем бойцы террористической группировки напали на другие объекты между городами Аль-Сухна и Аль-Шула. Сирийская сторона ответила на эти атаки рейдами в подземные пещеры.

Отмечается, что нападения со стороны ИГИЛ участились после того, как солдатам удалось перегруппироваться в пустынном регионе восточной и центральной Сирии, пишет сайт almasdarnews.com.

Ранее NEWS.ru писал о бойцах-джихадистах из протурецкой группировки, которые совершили нападение на восточную часть Идлиба. В результате столкновения погибли российские офицеры.