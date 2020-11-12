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Ближний Восток

ИГ взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в Саудовской Аравии

19:20, 12 ноября 2020
Фото: nbntweets/twitter.com

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявила о своей причастности к взрыву на кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии.

В Telegram-каналах, связанных с террористами, говорится, что боевики ИГ заложили взрывчатку на кладбище города Джидда, передаёт Интерфакс.

Взрыв на мемориальном кладбище в саудовском городе прогремел во время церемонии, посвящённой окончанию Первой мировой войны, писал NEWS.ru.

На мероприятии присутствовали представители консульств из Европы. В результате инцидента никто не погиб, легкие ранение получили два человека, в том числе один гражданин Греции и сотрудник службы безопасности королевства.

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