ИГ взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/1a3faf68-2504-11eb-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nbntweets/twitter.com

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявила о своей причастности к взрыву на кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии.

В Telegram-каналах, связанных с террористами, говорится, что боевики ИГ заложили взрывчатку на кладбище города Джидда, передаёт Интерфакс.

Взрыв на мемориальном кладбище в саудовском городе прогремел во время церемонии, посвящённой окончанию Первой мировой войны, писал NEWS.ru.

На мероприятии присутствовали представители консульств из Европы. В результате инцидента никто не погиб, легкие ранение получили два человека, в том числе один гражданин Греции и сотрудник службы безопасности королевства.