Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) объявила о «новом этапе» своей террористической активности, провозгласив Израиль основной целью. Соответствующие призывы содержатся в 37-минутном сообщении официального представителя «халифата» Абу Хамзы аль-Курейши, которое распространили медиаресурсы ИГ. Организация также призвала сторонников оказать противодействие «сделке века» по палестинско-израильскому урегулированию.

Официальный представитель ИГ заявил, что новый лидер ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши призывает начать «новый этап» и клянётся провести крупные теракты против Израиля. Как следует из аудиозаписи, самопровозглашённый «халифат» по-прежнему намеревается захватить Иерусалим, где находится почитаемая мусульманами святыня — мечеть аль-Акса. Отрывочные сведения том, что «Исламское государство» ведёт соответствующую подготовку, появлялись ещё два-три года назад.

Интересно, что официальный представитель ИГ напрямую ссылается на план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, который должен быть обнародован 28 января. «Сделка века» — как называют её в США — имеет очевидный произраильский оттенок и фактически легализует поселенческую деятельность еврейского государства на Западном берегу реки Иордан и даёт «зелёный свет» на аннексию палестинских территорий. На этом фоне Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши призывает оказать противодействие этой инициативе — превратиться в оружие и «помешать сделке». Еврейские поселения лидер ИГ предлагает превратить в полигон для обкатки всех видов вооружений.

Ayal Margolin-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

Выступление не может не звучать тревожно для еврейского государства. Примерно 600 тысяч израильтян живут на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши также воспользовался случаем похвалить «вилаяты» (отделения) группировки и ячейки, которые заявили ему о своей верности после гибели Абу Бакра аль-Багдади, главаря ИГ. Примечательно, что спикер самопровозглашённого «халифата» не упустил шанс высмеять иранский ответ на убийство командующего силами «Кудс» Касема Сулеймани, в результате которого американские военнослужащие в Ираке не получили серьёзных ранений.

Израиль находится в зоне риска. «Исламское государство» имеет ответвление, базирующееся на Синайском полуострове в Египте, ответственное за крушение российского авиалайнера A321, и с которым силы безопасности Арабской Республики ведут кровопролитную войну течение многих лет. Небезопасным остаётся и сектор Газа, где действуют радикальные группировки. На территории палестинского анклава есть сторонники ИГ, уверены наблюдатели. До того, пока сирийские правительственные силы не вернули себе южные провинции, угроза для Израиля исходила и с северного фронта.

Израильское телевидение несколько лет назад делилось кадрами, на которых были запечатлены бойцы ИГ по соседству с оккупированными Израилем Голанскими высотами. По этой информации, в южной части Сирии отделение «халифата» пыталось разбить целый тренировочный лагерь — для нападений на еврейское государство. Несмотря на то, что риски в этой части израильской границы снижены в свете перехода южных провинций Сирии под контроль правительственной армии, эти земли всё равно остаются своего рода «серой зоной» с точки зрения безопасности еврейского государства. Правда, опасность оттуда исходит больше от проиранских сил.

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press