Медиа-ресурсы «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) распространили аудиозапись, на которой, как кажется, слышен голос лидера террористической организации — Абу Бакра аль-Багдади. В своём предполагаемом обращении «халиф» призывает своих сторонников начать кампанию по освобождению всех пленных и заключённых приверженцев «халифата». В экспертной среде полагают, что сейчас джихадисты сосредоточатся на локальных задачах. Вполне вероятно, что ИГ поставило своей целью вернуть утраченные территории.

В аудиозаписи «аль-Багдади» призывает освободить не только бойцов ИГ, но и членов их семей в иракских и сирийских лагерях. Значительная часть речи «халифа» посвящена женщинам ИГ, которые находятся в заключении. Он призвал их быть терпеливыми и пообещал отомстить за все страдания. Тема мести, как и всегда, была ключевой в выступлении лидера террористической организации. Как известно, тысячи приверженцев «халифата» остаются в тюрьмах. Командование «Демократических сил Сирии», имеющего поддержку США многонационального альянса с курдской доминантой, сообщало ранее, что около 12 тыс. иностранных боевиков из 40 стран (среди них — 4 тыс. женщин) находятся в лагерях на северо-востоке Сирии. В начале июля Красный крест сообщил о чудовищных условиях их содержания, после чего «родные» для боевиков страны начали нехотя заниматься процессом их возвращения.

Предполагаемое сообщение аль-Багдади следует за его апрельским видеообращением. Тогда ролик с участием «халифа» был обнародован перед наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Для джихадистов теракты в это время выполняют роль «напоминалки» всему миру, что террористическая организация даже в период поста и хаджа не будет соблюдать «режим тишины». Из апрельского выступления «аль-Багдади» становится понятно, что террористическая организация делает акцент на «развитии» в Азии и Африке. В кадр также попадает папка так называемого российского «Вилаята Кавказ» и «Вилаята Турция». С учётом того, что официально «франшизы» группировки в республике не существует, можно сделать вывод, что группировка и её сторонники готовятся к активной деятельности на территории тактического союзника РФ. Апрельский ролик стал первым за пять лет случаем появления «халифа» на публике.

Maya Alleruzz/AP Photo/TASS

В экспертной среде считают, что новое аудиовыступление лидера ИГ свидетельствует о начале новой кампании по освобождению заключённых. Последняя такая кампания с участием представителей радикальных группировок в 2012-2013 годах привела к появлению ИГ, напоминают наблюдатели.

Аль-Багдади появлялся редко с тех пор, как он объявил «халифат». Эта же речь является второй за почти пять месяцев. Есть предположение, что он чувствует необходимость сплотить войска, — пишет в Twitter глава бюро Washington Post в Бейруте Лиз Слай.

Директор Программы негосударственных структур в Центре глобальной политики Хасан Хасан, в свою очередь, замечает в комментарии для издания The Wall Street Journal, что выступление аль-Багдади, которое появилось сейчас, сфокусировано главным образом на регионе, а не на государствах «периферии». Это означает, по мнению эксперта, что ИГ сконцентрирует свои усилия на ближневосточных странах и будет уделять меньше внимания атакам на Западе.