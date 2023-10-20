Иерусалимская патриархия осудила удары по территории храма в Газе

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Иерусалимская православная церковь выступила с осуждением удара, в результате которого оказалась поражена территория ее прихода в секторе Газа. В своем заявлении патриархия назвала удары «военным преступлением» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

Иерусалимская православная патриархия выражает свое жесточайшее осуждение в связи с израильским воздушным ударом, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газе. Патриархия подчеркивает, что удары по церквям и ее учреждениям <...> представляют собой военное преступление, которое нельзя игнорировать, — говорится в заявлении.

Патриархия также объявила о «сохранении приверженности выполнению своего религиозного и морального долга», который заключается в оказании помощи и предоставлении убежища нуждающимся. В церкви подчеркнули, что не оставят «свой гуманитарный долг, укорененный в христианских ценностях»

Ранее греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате ракетных ударов со стороны Израиля. По данным телеканала, в церкви находились около 50 человек. По данным МИД Палестины, два человека погибли, несколько десятков пострадали. Епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Тивериадский Алексий также сообщил о погибших в результате удара по церкви. По его словам, на территории монастыря проживали более 400 человек. Точной цифры погибших священник не назвал.