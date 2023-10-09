Мощные взрывы прогремели в крупнейших городах Израиля The Times Of Israel: в Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Крупнейшие города Израиля — Иерусалим и Тель-Авив — подверглись атаке, сообщает издание The Times Of Israel. По информации портала, там прогремели взрывы, на улицах звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

Предупреждения о ракетных обстрелах звучат в различных местах по всему Израилю, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, центральном районе Шфела и городах вокруг Газы, — пишет издание.

Как рассказали журналистам жители Иерусалима, они слышали по крайней мере один перехват ракеты над городом. Кроме того, сообщается об ударах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим — Тель-Авив. На местах работают медики. Предварительно, погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны сработала сирена воздушной тревоги. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также отдал приказ о полной блокаде палестинского анклава. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.