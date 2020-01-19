https://static.news.ru/photo/819a4350-3ab6-11ea-af36-fa163e074e61_660.jpg Саад Харири Фото: Xinhua/Global Look Press

На фоне усиления антиправительственных демонстраций исполняющий обязанности премьера Ливана Саад Харири призвал власти начать проведение реформ. По его мнению, для предотвращения народных волнений необходимо в кратчайшие сроки сформировать правительство.

Перестаньте оттягивать время, сформируйте правительство и откройте возможность для политических и экономических решений, — написал Харири в Twitter.

Он также отметил, что противостояние полиции и демонстрантов — это «кружение вокруг да около, а не решение».

Накануне в Бейруте прошли жестокие столкновения протестующих с силовиками. Прибывшие к зданию парламента на акцию «суббота гнева» начали забрасывать правоохранителей камнями и металлическими прутьями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Пострадали не менее 75 человек, писал NEWS.ru.

Ливанские протесты начались в октябре 2019 года и охватили несколько регионов страны. Изначально активисты выступили против налоговой политики правительства, позднее они стали требовать освободить всех арестованных во время прошлых акций.