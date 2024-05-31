Хуситы заявили о попадании по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower

Фото: Petty Officer 3rd Class Kaitlin /Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» ответило на атаки США и Великобритании по объектам в Йемене ударом по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, заявил в эфире Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа. В рамках этих ударов по кораблю ВМС США использовались крылатые и баллистические ракеты. Сариа утверждает, что снаряды достигли своей цели.

Ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower. <...> Попадание было точным, — сказал представитель «Ансар Аллах».

Ранее хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. По словам Сариа, также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Он подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.

В мае бойцы из «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Как отметил представитель группировки, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.