Фото: Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) отчитались о результатах масштабной военной операции «Победа от Бога» в районе пограничного саудовского города Нажран. По словам официального спикера хуситских вооружённых сил Яхьи Сарии, за несколько месяцев были взяты в плен тысячи солдат Саудовской Аравии.

По словам Сарии, операция стала самой крупной против вражеских сил с начала агрессии в 2015 году. Он подчеркнул, что хуситам удалось уничтожить три саудовские бригады, а также захватить сотни транспортных средств и бронетехники.

Среди пленённых солдат много офицеров. Дополнительные подробности операции будут объявлены позже, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок во время торгов 27 сентября продолжает падать после сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена. Это даёт надежду на снижение напряжённости на Ближнем Востоке.

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