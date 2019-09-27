https://static.news.ru/photo/720d56f4-e217-11e9-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) отчитались о результатах масштабной военной операции «Победа от Бога» в районе пограничного саудовского города Нажран. По словам официального спикера хуситских вооружённых сил Яхьи Сарии, за несколько месяцев были взяты в плен тысячи солдат Саудовской Аравии.

По словам Сарии, операция стала самой крупной против вражеских сил с начала агрессии в 2015 году. Он подчеркнул, что хуситам удалось уничтожить три саудовские бригады, а также захватить сотни транспортных средств и бронетехники.

Среди пленённых солдат много офицеров. Дополнительные подробности операции будут объявлены позже, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок во время торгов 27 сентября продолжает падать после сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена. Это даёт надежду на снижение напряжённости на Ближнем Востоке.