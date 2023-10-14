Хуситы заявили о готовности воевать вместе с палестинцами

Фото: Stefano Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники массовых демонстраций в поддержку палестинцев в Йемене, прошедших под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы), заявили о готовности реального участия в боевых действиях на стороне Палестины, сообщает телеканал Al Masirah. Он показал, как тысячи участников демонстраций, состоявшихся в столице страны Сане и ряде провинций, держат палестинские флаги и скандируют лозунги поддержки.

Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест. <...> Америка является главным сторонником и официальным спонсором сионистского образования, Великобритания и остальные западные страны, все причастны к преступлениям против палестинского народа, — заявил в эфире телеканала представитель движения «Ансар Алла».

Он также осудил позицию ряда арабских стран, установивших отношения с Израилем. По мнению хусита, тем самым они «поощряли врага в его агрессии» против палестинцев.

Ранее лидер движения «Ансар Алла» Абдуль Малик Аль-Хуси заявил о готовности народа Йемена присоединиться к действиям Палестины. По его словам, вмешательство США станет поводом для вступления хуситов в конфликт.

Свою поддержку Палестине выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик заявил, что он против разгоревшейся войны на Ближнем Востоке. При этом Кадыров предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев. Аналогичную позицию занял и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Он опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост в поддержку Палестины. Боец выложил короткое видео с выдержками из Корана и подписал его тремя эмодзи: флагом Палестины, красным сердцем и двумя поднятыми ладонями.