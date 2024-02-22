Хуситы закрыли Красное море для судов нескольких стран Reuters: хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило уведомление о запрете для американских и британских судов ходить в водах Красного и Аравийского морей, сообщило агентство Reuters. Документ был отправлен ряду судоходных и страховых компаний.

Запрет касается судов, которые ходят под флагом США и Великобритании либо принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам. То же самое относится и к зарегистрированным в Израиле или связанным с еврейским государством судам.

Ранее член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.

Как сообщалось ранее, бойцы движения «Ансар Аллах» обстреляли британский корабль, проплывавший в 57 морских милях к западу от Ходейды. По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в результате обстрела судно не получило серьезных повреждений. Снаряд был запущен по левому борту, он пролетел над мостиком и повредил остекление. Пострадавших среди членов экипажа нет. После обстрела британское судно продолжило следовать по заданному курсу.

Как ранее сообщалось, США и Британия совместно нанесли удары по объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Предполагается, что авиаудары стали ответом западной коалиции на обстрелы британских и американских кораблей в Красном море.