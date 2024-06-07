Силы безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) задержали по меньшей мере 15 сотрудников международных организаций, сообщает Reuters со ссылкой на трех представителей международно признанного правительства Йемена. В их числе оказались девять сотрудников ООН, три сотрудника Национального демократического института (NDI) и три сотрудника местной правозащитной группы.
Офицеры разведки группировки хуситов, контролирующей йеменскую столицу Сану и значительную часть севера страны, совершили рейды в дома и офисы сотрудников международных организаций, изъяв у них телефоны и компьютеры. Как отметили собеседники агентства, задержанные сотрудники ООН работают в Управлении по правам человека и Управлении по гуманитарным вопросам.
Ранее сообщалось, что хуситы впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету «Палестина». Военный представитель хуситов Яхья Сариа сказал в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, что удар оказался успешным.
До этого хуситы атаковали в Красном море авианосец и эсминец США, а также еще ряд кораблей. Сариа уточнил, что всего было проведено шесть операций, в них были задействованы военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», указал представитель движения, подразумевая порты Израиля.