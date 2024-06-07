Хуситы захватили сотрудников ООН в Йемене Reuters: хуситы задержали 15 сотрудников международных организаций в Йемене

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Силы безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) задержали по меньшей мере 15 сотрудников международных организаций, сообщает Reuters со ссылкой на трех представителей международно признанного правительства Йемена. В их числе оказались девять сотрудников ООН, три сотрудника Национального демократического института (NDI) и три сотрудника местной правозащитной группы.

Офицеры разведки группировки хуситов, контролирующей йеменскую столицу Сану и значительную часть севера страны, совершили рейды в дома и офисы сотрудников международных организаций, изъяв у них телефоны и компьютеры. Как отметили собеседники агентства, задержанные сотрудники ООН работают в Управлении по правам человека и Управлении по гуманитарным вопросам.

Ранее сообщалось, что хуситы впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету «Палестина». Военный представитель хуситов Яхья Сариа сказал в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, что удар оказался успешным.

До этого хуситы атаковали в Красном море авианосец и эсминец США, а также еще ряд кораблей. Сариа уточнил, что всего было проведено шесть операций, в них были задействованы военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», указал представитель движения, подразумевая порты Израиля.