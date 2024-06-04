Хуситы ударили по Израилю новой баллистической ракетой Хуситы запустили новую баллистическую ракету «Палестина» по Эйлату в Израиле

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету «Палестина», передает пресс-служба организации в соцсети Х. Военный представитель хуситов Яхья Сариа сказал в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, что удар оказался успешным.

Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету «Палестина», о которой сообщаем в первый раз, — подчеркнул он.

Ранее они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США, а также еще ряд кораблей. Сариа уточнил, что всего было проведено шесть операций, в них были задействованы военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», указал представитель движения, подразумевая порты Израиля.

До этого журнал Foreign Policy написал, что западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути, который контролирует Россия. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров.