Хуситы рассказали про удары по объектам в столице Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/f6fcb330-79a8-11eb-bb9f-96000091f725_660.jpg Эр-Рияд Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) сообщили, что атаковали важные объекты в Саудовской Аравии, например, в её столице Эр-Рияде, передают подконтрольные организации средства массовой информации.

По данным группировки, удары нанесены с помощью ракет и БПЛА не только по мегаполису, но и по городам Абха и Хамис-Мушайт. Акция продолжалась с вечера 27 февраля до утра 28 февраля. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция пока никак не комментирует заявление хуситов, передаёт телеканал Al-Masirah.

Вооружённый конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. В марте 2015-го туда вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. По данным правозащитников, за это время жертвами военных действий стали более 10 тысяч мирных жителей.

Хуситы являются представителями одного из шиитских направлений ислама. Проживают преимущественно в северных регионах Йемена. Движение получило название в честь самопровозглашённого имама Хусейна аль-Хуси, поднявшего восстание в 2004 году и обвинившего власти в ущемлении прав шиитов. «Ансар Аллах» — военизированная организация хуситов, принимающая активное участие в гражданской войне, которая продолжается в стране с 2014 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия приветствует решение США об исключении движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических организаций. Об этом заявил в ходе заседания СБ ООН представитель РФ Василий Небензя.