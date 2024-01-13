Хуситы попали под новый удар в Йемене Sky News Arabia: военный объект хуситов на западе Йемена подвергся новому удару

Фото: Lockheed Martin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный объект хуситов в городе Ходейда на западе Йемена подвергся новой бомбардировке, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. По его данным, целью атаки стал объект на военно-морской базе, с которой перед этим запускали ракеты.

Неизвестно, был ли это удар с моря или это был воздушный удар, — приводит телеканал слова источника хуситов.

По информации Sky News Arabia, перед ударом хуситы запустили из Ходейды ракету в сторону южной части Красного моря. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что йеменская группировка выпустила ракету по кораблю в восточной части Аденского залива.

По данным Reuters, ранее хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью. Шиитское объединение обстреляло судно под флагом Панамы, так как располагало неактуальной информацией, что оно принадлежит британской компании. Агентство сообщило, что это второй случай ошибочной атаки судна с топливом из РФ, но не уточнило, когда была совершена первая атака.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что танкер с российской нефтью попал под обстрел со стороны хуситов, так как они могли не знать, что на борту находится именно отечественное сырье. По словам депутата, оберегать панамские танкеры не входит в национальные интересы РФ.