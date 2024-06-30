Хуситы показали свой беспилотный катер, атаковавший Transworld Navigator Хуситы сообщили о создании собственного беспилотного катера

Хуситы представили беспилотный катер собственного производства, который получил название «Туфан-разрушитель». Видео с судном опубликовал в соцсети Х представитель «Ансар Аллах». Отмечается, что этим катером в Красном море было атаковано судно Transworld Navigator.

Йеменские военно-морские силы (хуситов. — NEWS.ru) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером «Туфан-разрушитель», — сказано в сообщении.

«Туфан-разрушитель» хуситов может поднимать грузы до 1,5 тысячи килограммов. Он также развивает скорость до 45 морских миль в час. Уточняется, что БПЛА «имеет высокую разрушительную силу и работает во всех морских условиях».

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 24 июня сообщило о повреждении судна Transworld Navigator в Красном море, нанесенном военными силами хуситов. Военные утверждают, что члены экипажа получили незначительные травмы. CENTCOM утверждают, что эта атака на судно стала четвертой за последнее время.

Ранее представитель шиитской организации «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали четыре коммерческих судна в израильском порту Хайфа. Он пообещал, что совместные военные операции двух сил продолжатся.