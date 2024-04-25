Хуситы обстреляли американский эсминец после недельного перерыва Al-Masirah: хуситы обстреляли американский эсминец в Аденском заливе

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, объявило о проведении военной операции против американского эсминца в Аденском заливе, сообщил в эфире телеканала Al-Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, судно было успешно атаковано при помощи дронов.

Военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции, одна из которых была нацелена на американский эсминец в Аденском заливе с использованием ряда дронов, а другая операция была нацелена на израильское судно (MSC VERACRUZ) в Индийском океане с использованием большого количества дронов, — указал Сариа.

Представитель движения также информировал об ударе корабельными ракетами по американскому кораблю MAERSK YORKTOWN. Сариа не уточнил точные сроки проведения военных операций, однако британская компания Ambrey предупреждала об инциденте у берегов йеменского порта Аден.

Ранее газета Financial Times писала, что судоходные компании стали прибегать к размещению на борту вооруженной охраны в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие корабли. По словам журналистов, спрос растет, поскольку судовладельцы стремятся защитить экипажи, корабли и грузы от новых угроз.