Хуситы обещали России и Китаю не атаковать их суда Bloomberg: РФ и КНР договорились с хуситами о проходе судов через Красное море

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Россия и Китай достигли соглашения с хуситами в Йемене о свободном проходе их судов через Аденский залив и Красное море, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Утверждается, что договоренность была достигнута после переговоров между дипломатами в Омане.

Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению, — говорится в сообщении.

По данным источников, в обмен на это Москва и Пекин могут предоставить политическую поддержку хуситам. В частности, речь идет о Совете Безопасности ООН. При этом в агентстве отмечают, что не до конца ясно, что из себя может представлять соответствующая поддержка.

Ранее на судно в Красном море у побережья Йемена было совершено нападение. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, инцидент произошел в 85 морских милях к востоку от Адена.

До этого йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Алла» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что хуситы продолжат нападения на суда в Красном море до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.