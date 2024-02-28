Хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу в Красном море Reuters: хуситы атаковали греческий сухогруз вблизи йеменского порта Ходейда

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов был атакован хуситами в 63 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey. Ракета упала в море в трех морских милях от носовой части судна.

Во время атаки в двух морских милях от сухогруза находился танкер под флагом Панамы. Факт инцидента также подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

Ранее стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Pollux, принадлежащему Великобритании, в водах Красного моря. Судно было атаковано большим числом противокорабельных ракет. Попадание было «прямым и точным», отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

До этого Вооруженные силы США и Великобритании обстреляли позиции движения «Ансар Алла» в Ходейде. Под огонь попали южные окрестности административного центра йеменской провинции. В свою очередь представители Центрального командования ВС США (CENTCOM) уточнили, что целями атаки стали готовые к запуску беспилотные летательные аппараты. Их, вероятно, могли использовать для нападения на торговые корабли.