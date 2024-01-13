Хуситы атаковали танкер с российской нефтью Reuters: хуситы по ошибке атаковали перевозивший российскую нефть танкер

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Йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер, перевозивший российскую нефть, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британской охранной компании Ambrey. Отчет об атаке получило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO). По его информации, группировка обстреляла судно под флагом Панамы, посчитав, что оно связано с Лондоном.

Танкер под флагом Панамы заметил три лодки во время следования на восток по Международному рекомендованному транзитному коридору, — говорится в сообщении.

Судно сообщило, что выпущенная в его направлении ракета попала в воду. Эту информацию подтвердил информационный центр морских торговых операций Великобритании, добавив, что снаряд приземлился в 500 метрах от корабля. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Ирана задержали в Османском заливе нефтяной танкер США. Эта операция была проведена в рамках исполнения судебного решения. В сентябре 2023 года данный танкер был конфискован США у греческой судоходной компании Empire Navigation за перевозку иранской нефти в обход санкций.