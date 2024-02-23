Хуситы атаковали американский эсминец в Аденском заливе Хуситы атаковали судно Islander и американский эсминец в Аденском заливе

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно Islander в Аденском заливе, а также американский эсминец в Красном море, заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа. Для этого использовали беспилотники и ракеты, передает телеканала Al Masirah.

Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет <...>. Американский эсминец в Красном море был атакован с помощью нескольких беспилотников, — сказал он.

Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило уведомление о запрете для американских и британских судов ходить в водах Красного и Аравийского морей. Документ был отправлен ряду судоходных и страховых компаний. Ограничение касается судов, которые ходят под флагом США и Великобритании либо принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам. То же самое относится и к зарегистрированным в Израиле или связанным с еврейским государством судам.

До этого член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.