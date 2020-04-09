Хуситов обвинили в нарушении режима прекращения огня

https://static.news.ru/photo/1a436398-7a7c-11ea-8e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Повстанцы-хуситы нацелили ракету на йеменский город Мариб, несмотря на соглашение о прекращении огня, считают в Саудовской Аравии. Соответствующий доклад обнародовали на гостелевидении королевства.

Хуситы в Йемене обстреливают жилые кварталы в городе Ходейда, — также передаёт издание AMN.

Вооружённый конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. В марте 2015-го туда вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. По данным правозащитников, за это время жертвами военных действий стали более 10 тысяч мирных жителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что йеменские повстанцы хуситы продвинулись к границе с Саудовской Аравией, что поставило под угрозу её экономические объекты. Движение «Ансар Аллах» объявило, что взяло под контроль практически всю северную провинцию Джауф в Йемене и собирается закрепить свои военные успехи «на земле».

Вполне вероятно, что следующей будет провинция Мариб, где расположена важная нефтедобывающая инфраструктура. Есть риски, что повстанческие формирования попытаются атаковать нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии.