Хуситам удалось нанести катастрофический урон британскому судну Хуситы выпустили ракету по британскому судну в Аденском заливе

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Хуситы йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, сообщил представитель мятежников Яхья Сария в Twitter (X). Корабль получил серьезные повреждения и может затонуть. По словам хуситов, перед операцией экипаж покинул судно.

Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели военную операцию несколькими противокорабельными ракетами против британского судна RUBYMAR в Аденском заливе, в результате операции <...> судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось; из-за полученных повреждений есть риск, что оно затонет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в водах Красного моря. Сария уточнил, что судно было атаковано большим числом противокорабельных ракет. Представитель хуситов добавил, что попадание было «прямым и точным».

Авиация вооруженных сил Великобритании и США в свою очередь атаковала объекты хуситов. Предполагается, что обстрелы стали ответом западной коалиции на обстрелы британских и американских кораблей в Красном море. По данным СМИ, под удар попали объекты хуситов, расположенные в провинции Ходейда.