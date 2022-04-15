Худой мир лучше: Турция и Египет восстанавливают дипотношения

Анкара может назначить своего посла в Каире в рамках нормализации отношений с Египтом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Такое заявление прозвучало впервые после того, как в течение девяти лет двусторонние отношения были заморожены. В Турции убеждены: более тесное партнёрство с Египтом пойдёт на пользу всему Восточному Средиземноморью. Но египтяне к инициативе отнеслись скептически — мол, «слова должны сопровождаться действиями». Как скоро стороны могут прийти к консенсусу, разбирался NEWS.ru.

Едва не дошло до войны

Турция и Египет ещё с конца прошлого века начали выстраивали тесные торговые связи, когда Каир, заинтересованный в экспорте своего газа на европейский континент, стал уделять больше внимания контактам с Анкарой. В 2005 году было подписано соглашение о свободной торговле.

Однако в 2013 году, после «арабской весны», отношения заметно ухудшились. Египетские военные свергли бывшего президента и члена движения «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ) Мухаммеда Мурси и расправились с его сторонниками. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья «Партия справедливости и развития» (ПСР) была тесно связана с «Братьями-мусульманами», резко осудил происходящее, а также обвинил нового египетского президента — генерала Абдулу Фаттаха ас-Сиси в узурпации власти и введении тоталитарного режима. Каир, в свою очередь, заявил, что Анкара помогает террористам в Египте (в первую очередь на Синайском полуострове) и вообще вмешивается во внутренние дела других стран. В результате Египет отозвал своего посла из Анкары, а турецкого посла в Каире объявил персоной нон грата.

А летом 2020 года Турция и Египет и вовсе оказались на грани серьёзного военного столкновения. Военное вмешательство Турции в происходящее в Ливии и угроза со стороны Египта противостоять активности Анкары в соседней стране всеми мерами, вплоть до применения войск, породили угрозу полномасштабной войны.

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Мир по-турецки

С инициативой примирения выступила в мае 2021 года турецкая сторона в ходе визита высокопоставленной делегации из Анкары в Каир. Предложение забыть разногласия стало неожиданным, но, как признавали эксперты, дальновидным политическим решением турецкого лидера. Оказавшись в невыгодном положении из-за блокады Катара (ближайшего союзника Анкары на Ближнем и Среднем Востоке) и недружественного энергетического альянса в Восточном Средиземноморье, Турция решила начать примирение. Предложение было с осторожностью, но одобрительно воспринято Каиром. И после месяцев переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу наконец заявил, что Анкара стремительно двигается в направлении нормализации связей с Египтом, несмотря на расхождения в некоторых вопросах.

Отношения с Египтом необходимо исправлять. Обе страны очень важны для многих регионов, нормализация отношений между ними необходима для Восточного Средиземноморья. Речь может идти о взаимном назначении послов, — сказал министр иностранных дел Турции в интервью телеканалу NTV.

Ас-Сиси тоже заинтересован в улучшении отношений с Турцией.

Если мы увидим изменения в политике, методах и целях Турции так, что они будут соотноситься с политикой Египта и приведут к нормальным отношениям в интересах региона, то это может стать фундаментом для возврата ситуации к норме, — отмечал глава МИД Египта Самех Шукри.

За время разрыва Каир развивал отношения с недружественной Анкаре Грецией. В частности, при участии Каира и Афин в 2019 году был создан Газовый форум Восточного Средиземноморья, куда Турция не получила отдельного приглашения, чем президент Реджеп Тайип Эрдоган был разочарован. В Форум вошли, помимо Египта и Греции, Италия, греческий Кипр, Израиль, Иордания и Палестина. Однако турецкая сторона заявила, что никакие работы, связанные с добычей газа на шельфе Кипра, не могут проводиться без согласия Анкары. Сейчас Египет не торопится мириться, рассчитывая на компромисс с Анкарой в энергетическом вопросе.

Также Египет надеется, что Эрдоган откажется от поддержки «Братьев-мусульман», вышлет представителей этой организации и закроет ее офисы на территории Турции.

При этом Турция и Египет постепенно начинают распутывать узел противоречий, пусть даже на символическом уровне, заявил востоковед, аналитик Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев в беседе с NEWS.ru.

Египет примкнул по геополитическим причинам к негласному альянсу со странами Персидского залива — Саудовской Аравией и ОАЭ. В свою очередь на другой стороне возник турецко-катарский союз. В целом мы видим тенденцию к нормализации. Это всё сложные процессы, однако хотя бы на символическом уровне нормализация турецко-египетских отношений — хороший знак. Теперь надо думать, как разрулить обиды прошлого, — отметил эксперт.

Турецкий историк и политолог Икбаль Дюрре связал стремление Египта и Турции наладить отношения с предвыборной кампанией Эрдогана, который хочет за короткое время исправить экономическую ситуацию в стране и заработать дополнительные очки на выборах.

Сложности во внешней политике создают очень серьёзные проблемы внутри Турции, в частности в экономической сфере. Поэтому Анкара взяла курс на выстраивание совершенно другой политики в отношении своих соседей для смягчения кризиса у себя дома. Эрдоган вошёл в период предвыборной кампании, в 2023 году в Турции намечены президентские выборы. Если Анкара сейчас не сможет хоть как-то исправить своё экономическое положение, то шансы на победу в предстоящих выборах у ПСР не так велики, — сказал Дюрре.

По его словам, именно поэтому турецкие власти после длинного периода напряжённых отношений с арабским миром решили сменить курс и начать процесс примирения без необходимой для этого идеологической основы.

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Признавая, что Каиру выгодно примирение, эксперт напомнил, что Анкара — одна из инвесторов в египетскую экономику. Турция создала в Египте экономические зоны, которые, правда, в настоящий момент не функционируют, их запуск — одно из условий египетских властей в переговорах с Анкарой. При этом важно отметить заинтересованность стран Ближнего Востока в устойчивых отношениях с Западом.

Страны Запада, в том числе США и Великобритания, независимо от их членства в НАТО, являются союзниками со странами Ближнего Востока. Некая консолидация между ними совпадает в том числе с политикой их главного партнёра — США, — подчеркнул Дюрре.

Также особую роль в данном вопросе играет объединение суннитского мира против растущего влияния шиитского Ирана.

Как Турция будет относиться к тому, что происходит в Ливии, больше всего волнует Египет, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов. По его словам, Турция не поддерживает законно избранное правительство Ливии и очень активно вооружает оппозицию. Это сказывается на отношениях с Египтом, который соседствует с Ливией и не заинтересован в этом.

Дипломатические отношения, возможно, и будут установлены, но они останутся холодными. До тех пор, пока Турция продолжит утверждать себя на Ближнем Востоке как лидера, а она к этому стремится, я довольно пессимистично смотрю на восстановление их связей. Маловероятно, что стороны будут активно выстраивать сотрудничество с учётом накопленной неприязни, — сказал Крылов.

По его словам, Турция выбрала этот путь потому, что постоянно стремится не находиться в изоляции на региональном уровне и сотрудничать со всеми странами. Арабами Турция всегда воспринималась как государство враждебное, поэтому утвердиться ей среди арабских соседей в регионе довольно сложно.

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Война войной, а туризм по расписанию

Однако ради получения дохода от туристов Анкара и Каир готовы закрыть глаза на имеющиеся противоречия и объединить усилия для развития туристического сектора. Соответствующие министерства двух стран уже разработали проект по привлечению туристов в Египет через Турцию, то есть с одновременным посещением обеих стран.

Предложение о сотрудничестве может помочь в создании альянсов между национальными авиакомпаниями Египта и Турции. Это будет первое туристическое сотрудничество между Каиром и Анкарой, заявил представитель министерства туризма Египта Гада Шалаби Middle East Eye (MEE).

По его словам, в настоящий момент идёт работа над соответствующим проектом, который также сулит политические бонусы в смысле сближения двух стран.