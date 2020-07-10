Храм Гроба Господня вновь закрылся из-за COVID-19

Журналисты сообщили о закрытии Иерусалимского Храма Воскресения Христова, который более известен как Храм Гроба Господня, из-за опасений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом
До этого храм два месяца был закрыт на карантин. Он открыл свои двери для верующих 24 мая. В здании одновременно могли находиться только 50 человек. Верующие должны были носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также не прикасаться к объектам в помещении.
В начале июля в Израиле ухудшилась ситуация с коронавирусной инфекцией. 7 июля в стране было зафиксировано 1137 новых случаев заболевания, 8 июля — 1289, 9 июля — 1650. Об этом
NEWS.ru писал, что учёные выделили 28 нейтрализующих коронавирус антител. Исследование проводили немецкие учёные вместе с израильскими коллегами.
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