Храм Гроба Господня вновь закрылся из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6e1b344e-c2ae-11ea-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Журналисты сообщили о закрытии Иерусалимского Храма Воскресения Христова, который более известен как Храм Гроба Господня, из-за опасений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом заявил телеканал Al Arabiya.

До этого храм два месяца был закрыт на карантин. Он открыл свои двери для верующих 24 мая. В здании одновременно могли находиться только 50 человек. Верующие должны были носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также не прикасаться к объектам в помещении.

В начале июля в Израиле ухудшилась ситуация с коронавирусной инфекцией. 7 июля в стране было зафиксировано 1137 новых случаев заболевания, 8 июля — 1289, 9 июля — 1650. Об этом сообщала газета Times of Israel. По данным на 9 июля в стране коронавирус был диагностирован у 34 825 человек.

NEWS.ru писал, что учёные выделили 28 нейтрализующих коронавирус антител. Исследование проводили немецкие учёные вместе с израильскими коллегами.