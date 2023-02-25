«Хотим убить Трампа»: Иран создал ракету с дальностью более 1,5 тысячи км Reuters: в Иране разработали крылатую ракету с дальностью 1650 километров

В Иране разработали крылатую ракету с дальностью полета более 1650 километров, сообщает Reuters со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде. Он заявил, что Тегеран не оставляет попыток отомстить за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Мы хотим убить бывшего президента США Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео. И военачальники, отдавшие приказ ликвидировать Сулеймани, должны быть убиты, — сказал иранский командующий.

По сведениям агентства, Тегеран расширил свою ракетную программу, несмотря на протесты США и ряда европейских стран. Иранские власти ранее не раз отмечали, что программа носит исключительно оборонительный и сдерживающий характер.

До этого представители МАГАТЭ в своем ежеквартальном докладе сообщили, что Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана, что может позволить стране создать как минимум одну ядерную бомбу. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.

Командующий КСИР Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате военной операции, которую американские спецслужбы проводили по приказу президента Дональда Трампа.